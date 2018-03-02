Ротация посла в Баку является естественным процессом, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя вопрос о назначении нового посла России в Азербайджан.

«Определенность в назначении послов Российской Федерации вносит президент России. Соответствующие указы публикуются на сайте президента. Это полностью его прерогатива», — цитирует М.Захарову агентство Репорт.

По ее словам, российско-азербайджанские отношения развиваются, идет работа.

«Наше посольство в Баку работает, поддерживаются контакты в Москве с нашими азербайджанскими коллегами», — добавила она.

Представитель МИД указала, что ротация посла является «естественным процессом».

«Это не отражается на наших связях и наших контактах с азербайджанскими коллегами», — резюмировала М.Захарова.