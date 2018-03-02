Вещание развлекательных программ по телевидению и радио приостанавливается только в официальный день траура.

Об этом в пятницу сказал Trend завотделом мониторинга Национального совета по телевидению и радиовещанию (НСТР) Азербайджана Тевеккюль Дадашев, выражая свое отношение к вопросу о приостановлении развлекательных программ в связи с гибелью 25 человек в результате пожара в Республиканском наркологическом центре в Баку.

Дадашев отметил, что вещатели сами могут прекратить вещание развлекательных программ, проявив моральную ответственность.

«По закону мы не можем от них этого требовать. Но, если будет объявлен официальный день траура, в таком случае по закону вещание развлекательных программ будет приостановлено», — сказал заведующий отделом.