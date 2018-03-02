17 марта в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится опера Дж.Пуччини «Мадам Баттерфляй».

Для исполнения главной партии Чио-Чио-Сан в спектакле приглашена ведущая солистка Национального Академического Большого театра оперы и балета Беларуси, лауреат международных конкурсов вокалистов Татьяна Гаврилова. В своей творческой карьере она с большим успехом гастролировала в оперных театрах Голландии, Эстонии, Германии, Италии и считается одной из лучших исполнительниц партии Чио-Чио-Сан.

В этот день в роли Шарплеса выступит солист Национальной оперы Украины, Заслуженный артист Украины, лауреат международных конкурсов вокалистов Дмитрий Гришин.

В спектакле также примут участие Заслуженные артисты Азербайджана Фарид Алиев (партия Пинкертона), Сабина Вахабзаде (партия Сузуки), Алиахмед Ибрагимов (партия Горо), а также солисты Турал Агасиев (партия Ямадори), Талят Гусейнов (партия Бонзы), Сабина Ахмедова (партия Кэт), Фирус Мамедов (партия Комиссара) и др.

Оперой будет дирижировать Народный артист Азербайджана, профессор Ялчин Адигезалов.