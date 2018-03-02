К чему приведут угрозы Путина в адрес США?



В восьмидесятые годы, когда тот факт, что СССР находится в глубоком кризисе, был наконец признан открыто и официально, в политический лексикон вошла убийственная характеристика реального положения дел в стране: «Верхняя Вольта с ракетами». То есть имеется, конечно, в наличии ядерная «дубина», чтобы грозить ею всем и вся, но уровень жизни граждан при этом «ниже плинтуса». Сегодня есть пример куда более очевидный и наглядный — Северная Корея с Ким Чен Ыном во главе. Тем самым, которого Дональд Трамп, не забывший на посту президента свои навыки ведущего телешоу, назвал «человеком-ракетой».

Но теперь уже в первые часы после оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию Интернет переполнился едкими карикатурами и «фотожабами», где в образе Ким Чен Ына изображали уже Путина.

«Поликлиники» обещаем, ракеты демонстрируем

Поясним. Послание президента законодательному органу своей страны — традиция, существующая во многих странах. По традиции, приоритет здесь отдается вопросам внутриполитическим. К тому же для Владимира Путина это послание изначально играло роль «предвыборного»: уже 18 марта в РФ откроются избирательные участки. И вроде бы в своей речи Владимир Путин говорил и об экологии, и о необходимости «расширить пространство свободы», и об ипотечных кредитах, и о необходимости строить новые поликлиники. Но главной новостью, которую с пометкой «Молния» распространяли уже во время трансляции информагентства, стало другое: Путин устроил во время своего выступления этакую видеодемонстрацию новинок в стратегическом ядерном потенциале РФ, сопроводив все призывом к Западу: «Нас никто не слушал, послушайте сейчас». Сначала он долго пенял американцам, которые, несмотря на уговоры и призывы Москвы, все-таки вышли из договора по ПРО и еще создали позиционные районы на Аляске и — о ужас! — в Восточной Европе. И теперь, по словам президента РФ, Москва должна ответить и на расширение НАТО, и на развертывание ПРО. После чего перешел к старательному перечислению новинок в ядерном потенциале России. Как заверил президент РФ, Россия разработала стратегическую ракету «Сармат», не имеющую ограничений по дальности с «беспрецедентной» массой полезной нагрузки, а также малогабаритную сверхмощную крылатую ракету, снабженную ядерной энергетической установкой. Кроме того, он презентовал противокорабельный гиперзвуковой комплекс «Кинжал» и беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными боеприпасами.

Как заверил Путин, новое гиперзвуковое ядерное оружие России сможет преодолевать любую систему противоракетной обороны на скорости, в 20 раз превышающей скорость звука. «От существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более, чем в 20 раз», — цитируют его российские СМИ. По словам Путина, «при движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет глубокое маневрирование, как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для средств противовоздушной и противоракетной обороны». К тому же, по его словам, «он идет к цели как метеорит. Как огненный шар. Температура на поверхности достигает 2000 градусов по Цельсию. Крылатый блок при этом надежно управляется». После чего добавил: «Мы назвали его «Авангард»».

Все это сопровождалось видеороликами «для дилетантов», показывающими новое российское чудо-оружие. Причем если новые поликлиники президент только обещал, то ракеты, по его словам, уже существуют. Демонстрации нового оружия Путин отвел более 40 минут, что составило около трети всего времени обращения к Федеральному собранию. Сорвал «стоячую овацию». И, конечно же, официальные СМИ РФ уже переполнились восторженными комментариями прокремлевских политологов, по мнению которых, новые ракеты, которые демонстрировал Путин, кроме всего прочего, еще и «делают бессмысленным расширение НАТО». Здесь, конечно, уместно напомнить, что расширение НАТО — это немного другой вопрос. И что, по выражению генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, это не НАТО двигалось на восток, а восток двинулся в НАТО. Решение, вступать или не вступать в альянс, каждая страна принимала сама, без внешнего давления со стороны Запада. И чем агрессивнее вела себя Россия, тем сильнее был «натовский тренд». И если РФ томительно теряет позиции вблизи собственных границ, никакими ракетами этого не восполнить. Можно, конечно, потешить таким образом державное самолюбие: «броня крепка, и танки наши быстры». Ну не танки, а гиперзвуковые ракеты, но это уже военно-технические тонкости.

Правда, происходящее до наваждения напоминало любимые пиар-акции Ким Чен Ына — с ракетами, с выездами на полигоны и, конечно же, видеороликами, демонстрирующими, как северокорейские ракеты превращают США в «радиоактивный пепел». И все это — на фоне жесткого политического режима и растущей бедности. В отличие от КНДР, в России еще нет настоящего голода, но социальные проблемы здесь нарастают стремительно. И столь же стремительно ужесточаются политические «правила игры». Словом, еще не КНДР, но тренд уже очевиден. Ролики, продемонстрированные в Москве, конечно, превосходили по качеству северокорейские, но даже российские эксперты признавали: такое впечатление, что их делали «на коленках» и в весьма «бюджетных» условиях.

Но оставим в стороне степень продвинутости анимации и даже «кимченынизации» Кремля. Попробуем ответить на совсем уж наивный вопрос: а что это было? Триумфальное возвращение статуса «сверхдержавы»? Ультиматум всем и вся? Или всего-навсего громкий предвыборный козырь действующего президента?

В мечтах о «новой Ялте»

Логику Кремля понять несложно. Очевидно, что новое послание Путина Федеральному собранию представляло собой предвыборный пиар-ход. После 18 лет пребывания у власти у Путина уже не получится запускать по новому кругу все те же социальные обещания. В то же время громкий предвыборный ход ему необходим как воздух, особенно теперь, когда «крымская эйфория» улетучивается, как хмель от портвейна из знаменитой Массандры. Дату голосования, конечно, назначили на 18 марта, годовщину аннексии Крыма, и в экспертном сообществе циркулируют слухи, что даже голосовать Путин будет не в Москве, а в Севастополе. Правда, Крым в своем предвыборном послании Владимир Владимирович вспомнил один раз, сообщив об успешном продвижении строительства Крымского моста.

Демонстрация оружия на этом фоне — ход универсальный. Кремль таким образом демонстрирует, что с Россией всему миру придется считаться, и на все происки зловредных «дядей в пробковых шлемах» у Москвы найдется достойный ответ. К тому же и «державная гордость» в российском пропагандистском прочтении связана прежде всего с мощью русского оружия, а никак не уровнем жизни, качеством дорог или оснащенностью поликлиник. Такая демонстрация еще и надежно отвлекала внимание аудитории от тех самых «плохих новостей», которые обрушились на нее прямо-таки водопадом за последние недели — и гибель в Сирии российских наемников, и «кокаиновый скандал», в котором мелькают имена не только «технического персонала» посольства РФ в Аргентине.

Наконец, была и такая задумка для тех, кто привык заглядывать за кулисы и читать между строк. Теперь, устрашившись той самой «мощи русского оружия», Запад уж точно начнет с Россией переговоры о новой системе безопасности в Европе. То есть розовая мечта Кремля о «новой Ялте» вполне может осуществиться.

Но это в теории. А на практике пиар-ход Кремля дал старт развитию событий по непредсказуемой траектории. И последствия этого пиар-хода уже валятся на голову Кремля, как Чебаркульский метеорит.

Напугать не получилось. Навязать торг — тоже

В Госдепартаменте уже высказали политическую оценку. В том числе и тому, что в видеороликах, которые демонстрировались законодателям, ракеты наносят удар именно по территории США. «Неприятно было смотреть анимированную графику, на которой было обрисовано нападение на США, —заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. — Это безрассудное поведение, и это прискорбно». По ее словам, такое поведение является безответственным для международного игрока. Плюс ко всему в Госдепартаменте подчеркнули, что Россия нарушила свои международные обязательства, поскольку втайне продолжает разрабатывать новейшие системы вооружений. По словам Нойерт, российская сторона более 10 лет разрабатывает дестабилизирующие системы оружия, нарушая свои международные обязательства. В частности, по ее словам, разрабатываемое оружие нарушает договор о РСМД.

А это значит, что самым непосредственным результатом этой демонстрации силы могут стать серьезные имиджевые потери Москвы. Если ПРО — оружие оборонительное, то Путин демонстрировал наступательные образцы, которые по своей сути предназначены быть оружием «первого удара». Путин в очередной раз, назовем вещи своими именами, продемонстрировал и агрессивность, и недоговороспособность. Станут ли на Западе заключать с такой страной некие договоренности, вопрос открытый. Особенно с учетом того, что даже подписанные договоры о границах РФ не считает нужным соблюдать.

Есть, конечно, версия, что Владимир Путин и не рассчитывает, что его вновь пригласят в «восьмерку» и будут дружески похлопывать по плечу — в Кремле сделали ставку на извечное «боятся — значит, уважают!» Но надежно напугать Запад тоже не получилось. Во-первых, как выяснилось, там о новом супероружии Путина знали. А во-вторых, имеют средства ответа на него. В Пентагоне посоветовали не преувеличивать значения путинского «бряцания оружием». Как заявили в Вашингтоне, вооружения, о которых идет речь, разрабатывались уже давно, и они принимаются в расчет в США при оценке соотношения ядерных сил. «Мы не застигнуты врасплох (этими) заявлениями, и американский народ, как и прежде, должен быть уверен в том, что мы полностью подготовлены», – заявила пресс-секретарь Пентагона Дэна Уайт. И тут уже пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову пришлось признавать: да,у других тоже есть системы оружия, от которых Россия не может защититься. Словом, милитаристский «пиар» сдулся. Вот уж вправду — на гиперзвуковой скорости.

Плюс ко всему у Москвы уже было сколько угодно поводов убедиться: говорить с Западом языком угроз — дело контрпродуктивное. Здесь вместо страха и дипломатической капитуляции вполне могут ответить. Так что не будет ни униженных просьб «договориться на выгодных вам условиях», ни политического отступления, ни тем более «Новой Ялты». А реальностью станет новый виток гонки вооружений.

К тому же вдумчивые аналитики напоминают: общее технологическое отставание России от Запада тоже никуда не исчезло. И это не считая «некачественного припоя», из-за которого возникают проблемы у «Протонов», разрыва связей с украинскими «смежниками» в сфере ракетостроения, и многого другого. Так что выдерживать паритет с Западом Москве будет все труднее. А вступив в гонку, выйти из нее без политических потерь уже не получится.

«Где деньги, Зин?»

И, наконец, остается еще одна сторона вопроса — финансовая. Президент РФ мог, конечно, заверять, что по сравнению с образцами, принятыми на вооружение в США, его «гиперзвуковая ядерная дубина» обходится значительно дешевле, но бесплатных ракет в мире не бывает. А так как российская экономика, несмотря на небольшой позитив от рейтинговых агентств., от денег на лопается, особенно на фоне санкций, то понятно, что вся эта игра в «человека-ракету» обойдется российскому бюджету пусть не в доллар, но в копеечку уж точно. Деньги в современном мире нужны на все. А это значит, что гонку вооружений Кремль должен за чей-то счет финансировать.

И вот тут уже безболезненных методов не предвидится. Можно, конечно, попытаться устроить «стрижку олигархов», но это, предупреждают эксперты, рискованно. Олигархи могут просто сбежать из страны вместе с деньгами. И последствия такой «стрижки» для экономики окажутся катастрофическими. Для оборонного потенциала тоже. Деньги на гонку вооружений требуются не «одноразовые», а постоянные. А значит, финансировать военные игры Путина Кремль будет за счет сокращения социальных расходов. За счет пенсий, тех самых поликлиник, которые не будут построены, и переоснащения медицинских центров, которое будет отложено до лучших времен.

Можно, конечно, не без ехидства поинтересоваться, собираются ли в российских поликлиниках лечить все болезни, особенно у стариков, демонстрацией роликов о державном величии и силе русского оружия. Потому что если серьезно, то уже не получится не вспомнить судьбу СССР. Где тоже, как уверяет сегодняшняя пропаганда, создавали весьма перспективные образцы оружия, держали паритет, грозили всем и вся ядерной дубиной, но в какой-то момент экономика просто не выдержала гонки и «схлопнулась». Вместе со страной.

Нурани, специально для Minval.az