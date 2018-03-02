Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Госкомиссии в связи с пожаром в наркологическом центре.
Как сообщает АПА, в связи с пожаром в Республиканском наркологическом центре была создана Госкомиссия в следующем составе:
Председатель комиссии
Абид Шарифов – заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики
Члены комиссии:
Министр внутренних дел Азербайджанской Республики
Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики
Генпрокурор Азербайджанской Республики
Министр здравоохранения Азербайджанской Республики
Министр финансов Азербайджанской Республики
Министр труда и социальной защиты Азербайджанской Республики
Начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики
Глава ИВ города Баку
Глава ИВ Хатаинского района города Баку.