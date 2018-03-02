Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Госкомиссии в связи с пожаром в наркологическом центре.

Как сообщает АПА, в связи с пожаром в Республиканском наркологическом центре была создана Госкомиссия в следующем составе:

Председатель комиссии

Абид Шарифов – заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики

Члены комиссии:

Министр внутренних дел Азербайджанской Республики

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

Генпрокурор Азербайджанской Республики

Министр здравоохранения Азербайджанской Республики

Министр финансов Азербайджанской Республики

Министр труда и социальной защиты Азербайджанской Республики

Начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики

Глава ИВ города Баку

Глава ИВ Хатаинского района города Баку.