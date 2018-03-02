В Восточной Гуте в ответ на провокации террористов проводится крупномасштабная операция.

Как передает Интерфакс, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу.

«Провокация со стороны незаконных вооруженных формирований сделали необходимой и неизбежной наземную контртеррористическую операцию в Восточной Гуте, она поддерживается с воздуха ВВС Сирии и ВКС РФ», — сказала Захарова.

Вместе с тем, по ее словам, «боевики оказывают упорное сопротивление, сообщается о применении ими американских ПТРК (переносные противотанковые ракетные комплексы)».

Как сообщалось ранее, в Восточной Гуте в пятницу началась четвертая гуманитарная пауза. Три предыдущие гуманитарные паузы на этой неделе были сорваны боевиками.