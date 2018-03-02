Съемочной группе Sputnik удалось заснять процесс доставки обугленных тел погибших при пожаре в бакинском наркоцентре.

В результате пожара погибло двадцать пять человек. Тела доставляют в Ясамальское районное подразделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для идентификации личности.

В ходе предварительного расследования было установлено, что во время пожара в корпусе находилось 55 человек, из них 30 пациентов спасены, в том числе три человека доставлены в токсикологический центр. В 09:13 пожар был полностью потушен.

Из-под завалов сгоревших конструкций извлечены тела 25 человек.