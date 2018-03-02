Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время состоявшегося вечером 1 марта телефонного разговора выразили обеспокоенность заявлениями президента РФ Владимира Путина о разработках новых видов вооружений. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

«Канцлер и президент обеспокоены недавними заявлениями российского президента [Владимира] Путина о развитии вооружений и негативными последствиями этого для международных усилий по контролю над ними», — отметил Зайберт.

Меркель и Трамп также обсудили ситуацию в Сирии и призвали Россию «прекратить участие в бомбардировках Восточной Гуты и склонить режим [президента Сирии Башара] Асада к прекращению наступательных операций».

«Оба были едины во мнении, что сирийский режим и его российских и иранских союзников следует призвать к полному выполнению резолюции 2401 Совета Безопасности ООН», — отметил Зайберт.

Меркель и Трамп считают, что Дамаск «необходимо привлечь к ответу за дальнейшее ухудшение гуманитарной ситуации в Восточной Гуте», предполагаемое применение химического оружия, «нападения на мирных жителей и гуманитарную блокаду».