Президент Египта Абдель Фаттах эль-Сиси считает недопустимыми насмешки над силовиками. Выступая перед телезрителями в ходе своего визита в средиземноморский город Аламейн он напомнил зрителям о сотнях солдат и полицейских, убитых вооруженными группами в последние годы:

«Если кто-то порочит их, он клевещет на всех египтян», — заявил президент, добавив, что считает диффамацию вооруженных сил и полиции страны актом «государственной измены», и предупредил, что не станет этого терпеть. «Это уже не вопрос свободы слова», — сказал эль-Сиси.«Никто не посмеет осквернять армию и полицию, пока я здесь», сообщает ВВС.

Напомним, комментарии эль-Сиси были сделаны на следующий день после обращения главного прокурора Египта Набиля Садека с судебным иском в отношении новостных изданий, якобы публикующих «фейковые новости, заявления и слухи».«Это решение станет ответом на попытки сил зла подорвать безопасность и безопасность нации, передавая и распространяя ложь», — сказал Садек в своем заявлении.