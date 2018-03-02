У других стран есть вооружения, от которых «не способна защититься Россия». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрия Песков, передает «Интерфакс».

«У другой стороны также есть вооружение, от которого не способна защититься Россия», — заявил Песков. Так он ответил на вопрос о том, не нарушают ли новые вооружения России стратегического паритета ядерных сил.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что у России нет милитаристских устремлений, и основная мысль вчерашнего послания — это «необходимость технологического рывка».

Песков также добавил, что вчерашнее послание Путина федеральному собранию — «это и есть гарантированное поддержание стратегического паритета, что необходимо в интересах мира во всем мире и стабильности», подчеркнул Песков. Он добавил, что слова Путина «никоим образом нельзя считать началом гонки вооружений», а создание нового вида вооружений в России — это ответ на «слом договора по ПРО, на выход США из договора по ПРО и на весьма активный процесс создания глобальной системы ПРО».