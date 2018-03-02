Власти Саудовской Аравии ввели обязательное чипирование самого распространенного домашнего скота в королевстве — верблюдов.

Об этом сообщил телеканал Al Arabia.

В Министерстве окружающей среды, водного и сельского хозяйства уточнили, что программа по маркировке животных, численность которых насчитывает по всей стране 1,4 млн особей, действует уже пять лет. Однако раньше это делали по желанию владельцев. К настоящему времени, несмотря на усилия работников министерства и агитационную программу, зарегистрировать удалось лишь 14,2% верблюдов.

Согласно статистике, наибольшее поголовье верблюдов в столичной провинции — Эр-Рияде (322 тыс.), на втором месте — Эш-Шаркия (256 тыс.).

Как отметили в Минсельхозе, кампания призвана гарантировать продовольственную безопасность, так как мясо и молоко этих животных очень популярны среди местных жителей. Не последнюю роль, считают власти, чипирование сыграет и в пресечении распространения болезней. Первым в этом списке стал представляющий опасность для человека коронавирус.

Впервые штамм был обнаружен в сентябре 2012 года в Саудовской Аравии. 15 мая 2013 года группа изучения коронавирусов Международного комитета по таксономии вирусов приняла решение присвоить новому заболеванию название Коронавирус Ближневосточного респираторного синдрома. По мнению специалистов, источником заболевания могли стать одногорбые верблюды, обитающие на Аравийском полуострове.