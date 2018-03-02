Иран продолжает нарушать права женщин: две представительницы прекрасного пола были арестованы в столичном Тегеране при попытке пройти на стадион, невзирая на присутствие на том же стадионе президента ФИФА.

Об этом инциденте, являющемся ещё одним проявлением вопиющей дискриминации по половому признаку, сообщает информационный ресурс «BBC».

Иранская организация «OpenStadiums», отстаивающая право женщин на посещение спортивных мероприятий на стадионах, сообщает на своей странице в «Twitter», что представители властей пообещали родственникам не задерживать молодых женщин надолго.

Стоит отметить, что трансляция пресс-конференции при участии президента ФИФА была прервана, когда один из журналистов спросил иностранного гостя о том, будет ли отменен запрет на посещение женщинами футбольных поединков, сообщает ISRALand.