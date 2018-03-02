Кандидат в 4-е президенты Армении Армен Саргсян вчера с трибуны парламента то и дело пытался заверить, что со 2 декабря 2011 года отказался от гражданства Великобритании и с этого дня был только гражданином Республики Армения. Однако эти заверения Саргсяна не удовлетворили депутатов оппозиционной фракции «Елк», передает армянская служба радио «Свободы».

«Со 2 декабря 2011 года я являюсь только гражданином Республики Армения», — заявил Саргсян в своем выступлении.

«Гражданство Соединенного Королевства прекращается, когда государственный секретарь фиксирует это и посылает заявителю соответствующий документ. Вы должны были получить такой документ, возможно ли его опубликовать?» — поинтересовался у кандидата в президенты член фракции «Елк» Артак Зейналян.

«Как я уже сказал, мной были предоставлены все те документы, которые от меня требовались», — ответил Армен Саргсян.

«Я, однозначно, верю, что Вы 2 декабря 2011 года написали Ваше заявление властям Соединенного Королевства, но организация Eurasia House International в 2011-2014 гг. представила налоговым органам Великобритании налоговую отчетность, где в качестве директора указаны Вы, а рядом с Вашими данными написано: nationality — british, то есть гражданство – Соединенное Королевство», — указал член фракции «Елк» Арарат Мирзоян.

«С 2012 года эта благотворительная организация является замороженной организацией, ни для директора, ни для бухгалтера указанное в этом документе гражданство не существенно и не является фактом гражданства Великобритании. Не впервые сотрудник или даже государственный служащий допускает ошибку. Значит, вновь повторяю, я написал заявление 2 декабря 2011 года, соответствующие документы я представил, моя совесть спокойна», — ответил Армен Саргсян.

«Смотрите, Вы говорите об ошибке, но в прессе есть публикация о том, что Вы подписали своей рукой. Есть такое утверждение и такие фотокопии, я не знаю, что это такое. Есть простое действие: принесите и опубликуйте эту бумагу, и покончим с этим. Это не только сейчас будет Вас преследовать», — подчеркнул Никол Пашинян.

«Да, под этим документом есть моя подпись. Когда бухгалтерский орган представляет: этот документ фактически о том, что компания находится в замороженном состоянии. Этот документ не о том, я гражданин или нет. И после подписания я даже не открывал его и не придавал важности тому, гражданин я или нет», — ответил кандидат в президенты.

«Вы собираетесь занять должность президента. То есть, мы можем ожидать, что Вы будете подписывать документы и не посмотрите, что там написано? Может быть, будет написано: Армен Саргсян — президент Республики Армения, гражданство – Великобритания? То есть, что это за несерьезное отношение, извините, по отношению к общественности Республики Армения? И эти Ваши выступления, извините, этим Вашим отношением вообще обесцениваются», — сказал Никол Пашинян.

Отметим, что, согласно Конституции, кандидат в президенты Армении в течение последних 6 лет должен быть только гражданином Армении

Кроме депутатов фракции «Елк» вопросы Армену Саргсяну задали лишь два депутата от правящей Республиканской партии Армении (РПА), в том числе Мигран Погосян. Самая большая оппозиционная фракция — «Царукян», а также АРФ «Дашнакцутюн» вопросов не задавали.

Уже в ходе выступлений представители РПА пытались защитить Армена Саргсяна. В частности, Армен Ашотян удивился: неужели у оппозиции нет других вопросов и главным вопросом является справка о гражданстве кандидата в президенты?

На это глава фракции «Елк» призвал Армена Ашотяна прочитать Конституцию: «Или Конституция больше не имеет для вашей партии никакого значения? Если вы не читали Конституцию, может, хотя бы смотрели фильм «Иван Васильевич меняет профессию» или нет, господин Ашотян? Там [боярин] приходит и говорит: «Войско взбунтовалось! Говорят, царь не настоящий!» То есть, еще со времён Ивана Грозного это ключевой вопрос – царь настоящий или не настоящий? Ашотян говорит: «Что это за проблема?» Сейчас в прессе есть десятки публикаций, документов, свидетельствующих о том, что Вы, господин Саргсян, и после 2011 года были гражданином Великобритании».