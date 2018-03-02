2 марта с официальным визитом в Армению прибыла делегация во главе с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. В ереванском международном аэропорту «Звартноц» грузинского коллегу встретил премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Как сообщает пресс-служба правительства, в состав возглавляемой Георгием Квирикашвили делегации вошли: первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, вице-премьер, министр иностранных дел Михеил Джанелидзе, министр обороны Леван Изория, министр финансов Мамука Бахтадзе, другие должностные лица.

После официальной церемонии встречи К. Карапетян и Г.Квирикашвили направились в правительство, где состоятся армяно-грузинские переговоры – сперва в узком, затем в расширенном составах.