Президент России Владимир Путин выразил соболезнования азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в связи с пожаром в наркологическом центре в Баку, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Пожар в здании наркологического центра произошел в пятницу утром. По последним данным, в результате пожара погибли 25 человек.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий пожара в Республиканском наркологическом центре города Баку», — говорится в телеграмме.

Путин также попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим.