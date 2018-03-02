Пятьсот богатейших людей мира с начала этой недели потеряли в общей сложности $128 млрд на фоне падения фондовых рынков США, сообщает агентство Bloomberg на основе данных своего «списка миллиардеров», который обновляется в режиме реального времени с учетом рыночных котировок активов.

По оценкам агентства, больше других снижение фондовых рынков затронуло американских миллиардеров, которые потеряли $55 млрд, сообщает ТАСС.

При этом состояние главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета с 26 февраля уменьшилось на $3,74 млрд, основателя Facebook Марка Цукерберга — на $3,72 млрд, а возглавляющие холдинг Alphabet Ларри Пейдж и Сергей Брин потеряли $3,1 млрд и $3 млрд соответственно. Основатель испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортеге лишился за это время $2,5 млрд.

Ключевые биржевые индексы в США снизились в четверг после заявления президента Дональда Трампа о введении новых пошлин на импорт стали и алюминия. Промышленный индекс Dow Jones к закрытию сессии упал на 1,7% и достиг отметки 24608. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, сократился на 1,33%, до 2677, а индекс электронной биржи NASDAQ — на 1,27%, до 7180.