Сегодня утром при пожаре в наркологическом диспансере в Баку погибло 25 человек, четверо человек, отравленных токсичным дымом, размещены в больницах.

По результатам предварительных исследований было установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание в электрической сети здания, сообщается в совместном заявлении Генеральной прокуратуры, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства внутренних дел.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл на место трагедии его распоряжению, прокуратура возбудила уголовное дело, а также была создана следственная группа из опытных сотрудников Генпрокуратуры, МВД и МЧС.

Кроме того, хочется отметить немаловажную деталь: сгоревший сегодня наркодиспансер был построен в 1986 году, и с тех пор ни разу не подвергался капитальному ремонту. Немудрено, что произошло замыкание (основная версия, озвученная в МЧС). Достаточно посмотреть на фотографии корпусов, чтобы понять, почему они вспыхнули, как сухая спичка.

Новость о страшном пожаре всколыхнула общественность страны. В социальных сетях появились соболезнующие статусы, направленные родным и близким погибших.

Наверняка в связи с этой трагедией власти страны должны объявить хотя бы 1-дневный траур, как в 2016-м году, когда сгорела платформа «Гюнешли».

Помнится, когда пожар в многоэтажном доме в 2015-м году унес жизни 19 человек, траура общественность так и не дождалась. Люди несли на место трагедии свечи, цветы и игрушки, в СМИ много писали о причинах, журналисты делали репортажи из стен сгоревшего дома, но даже государственный флаг не был приспущен в знак скорби к погибшим.

Невольно вспоминается и трагедия в АзГНА, когда фанатик-убийца Фарда Мамедов хладнокровно и жестоко открыл стрельбу по студентам и педагогическому составу. Весь этот ужас случился 30 мая 2009 года, траур тогда тоже объявлен не был. Кроме того, до сих пор – хотя с момента трагедии прошло почти 10 лет, полиция не позволяет людям приносить цветы к зданию в памятную скорбную дату, не позволяют собираться около здания с фотографиями погибших 30 апреля. Кроме того, в день трагедии в 2009 году поражала удивительно скупая информация, транслируемая по радио и ТВ. Можно подумать, у нас расстрелы в вузах – дело привычное, нечто вроде ДТП на дорогах, новости о которых уже настолько примелькались, что даже внимания не стоит обращать.

С чем связано такое маниакальное, глобальное отрицание траура в нашей стране – неизвестно никому. Хотя ответ лежит на поверхности: в Азербайджане – успешном и широко шагающем не может быть черных дней. На официальном уровне, конечно же. А что касается нас, представителей гражданского общества, то мы потихоньку сами как-нибудь почтим память погибших: в статусах, при личных встречах. Но видимость праздника обязательно должна быть. Даже если горят, даже если тонут, даже если мрут десятками по различным причинам.

Конечно же, существуют официальные дни национального траура – 20 января, 26 февраля, 31 марта. В эти дни вспоминается пословица «Скорбит народ, когда скорбят его богатыри». Но почему же богатыри не скорбят, когда происходят глобальные трагедии сейчас, сегодня? Расстрел в АзГНА, пожар в многоэтажном доме в 2015-м? Мы почему-то уверены, что и сегодняшний пожар в наркологическом диспансере по мнению высоких госчиновников «не достоин статуса государственного траура».

И на самом деле, этот факт не только печалит, но еще и немало раздражает общественность, потому что существуют вещи, которые НЕЛЬЗЯ ИГНОРИРОВАТЬ. Расследование, суд, и так далее – все это, несомненно, будет (если виновных, конечно же, найдут). Но важно на самом деле не только это. Власть должна, просто обязана скорбеть вместе с народом в момент случившейся внезапно масштабной трагедии.

Да, мы носим в своих сердцах скорбь и боль по жертвам геноцида в Ходжалы и 20 января 1990, мы ежедневно в сердцах своих оплакиваем и свято чтим память сынов Азербайджана, погибших в Карабахских войнах (и продолжающих гибнуть по сей день). В сердцах народа хватит места для всех. В том числе и для погибших на нефтяной платформе «Гюнешли», сгоревших и отравившихся дымом в многоэтажке, расстрелянных в АзГНА. И конечно же, для тех, кто сегодня погиб при пожаре в наркодиспансере. Но чиновничьи сердца, суда по всему, выточены из холодного черного камня, в котором нет места ни скорби, ни сожалению….

Яна Мадатова

Minval.az