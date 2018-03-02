3 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами будут слабый туман и изморось. Подует северный ветер, который днем сменится на порывистый южный.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4°, днем 7-12° тепла, в Баку ночью 2-4°, днем 10-12° тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 мм до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана завтра в основном осадков не ожидается. В отдельных местах будет туман. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем 10-15° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 3-4 марта временами усиливающийся ветер гилавар на фоне пониженного атмосферного давления на Абшеронском полуострове может неблагоприятно сказаться на самочувствии некоторых метеочувствительных людей.

С 3 по 5 марта в некоторых районах ожидается местами усиливающийся западный ветер. 5 марта в отдельных местах возможны дожди.