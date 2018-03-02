Президент Армении Серж Саргсян подписал указ о прекращении процедуры заключения «Протокола об установлении дипломатических отношений между Республикой Армения и Турецкой Республикой» и «Протокола о развитии отношений между Республикой Армения и Турецкой Республикой», передает 1in.am.

Как сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в указе говорится:

«Руководствуясь внесенными в 2005 году изменениями, в соответствии с пунктом 7 статьи 55 Конституции Республики Армения и на основании пункта 1 статьи 39.1 закона «О международных договорах Республики Армения», постановляю:

1.Прекратить процесс заключения «Протокола об установлении дипломатических отношений между Республикой Армения и Турецкой Республикой» и «Протокола о развитии отношений между Республикой Армения и Турецкой Республикой», которые были подписаны 10 октября 2009 года в Цюрихе,

2.Министру иностранных дел Армении поручаю уведомить Турецкую Республику о прекращении процесса заключения протоколов».