Председатель ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал журналиста, поинтересовавшегося причинами недавней перепалки политика с другим кандидатом в президенты Ксенией Собчак.

Лидер ЛДПР давал комментарии в московском Манеже по итогам послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. К нему подошел корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников и поинтересовался причинами перепалки с Собчак. После обмена репликами политик вспылил.

«Провокатор ты, журналист, тебе нужна интересная информация… Не нравится – пошел вон», — заявил Жириновский.