Официальный представитель Пентагона Дана Уайт сообщила, что Министерство обороны США не удивлено заявлением президента России Владимира Путина о разработках новейших вооружений, сделанным во время послания Федеральному собранию.

«Мы не удивлены заявлениями. Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы… Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось», — приводит РИА Новости слова Уайт.

Также она отметила, что Пентагон ужё учёл создание новых российских оборонных систем.

«Это оружие, которое мы обсуждаем, разрабатывается уже очень давно. Так что наша ядерная доктрина принимает это во внимание», — сказала Уайт.

Вчера президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире, в частности ракетный комплекс «Сармат» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал».