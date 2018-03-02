На территории поселка Джейранбатан Абшеронского района на один из жилых домов было совершено вооруженное нападение со стороны неизвестного лица.

Как сообщает Report, инцидент произошел по адресу: улица Гюндуза Абдуллаева, дом 5 А.

Находившиеся на тот момент в доме Гашимова Вусала Гариббала кызы, 1988-го года рождения и ее дочь Гашимова Захра Эльман кызы, 2013-го года рождения были подвержены нападению со стороны неизвестного. Человек в маске проник в дом, и нанес матери и дочери ножевые ранения различной степени тяжести.

Пострадавшие были доставлены в больницу с помощью соседей, прибежавших на их крики.

Личность виновника происшествия пока не установлена. По предварительным данным, нападение было совершено с целью ограбления.

По факту ведется расследование.