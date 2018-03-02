В Наримановском районе Баку произошел случай нападения бездомных собак.

Как передает Report, Масимов Мирага Зохраб оглу 2008-го рождения, проходя по улице М. Нариманова подвергся нападению со стороны уличных собак.

Животные покусали его в области шеи и головы. Потерявший много крови пострадавший был доставлен на машине скорой помощи в Клинический Медицинский Центр №1 . В больнице ему была проведена хирургическая операция. Врачи оценивают состояние ребенка как стабильно тяжелое.

По факту ведется расследование.