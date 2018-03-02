По результатам предварительных исследований было установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание в электрической сети здания, сообщается в совместном заявлении Генеральной прокуратуры, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства внутренних дел.

По указу президента Азербайджана прокуратура возбудила уголовное дело, а также была создана следственная группа из опытных сотрудников Генпрокуратуры, МВД и МЧС.

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Министерство здравоохранения распространило официальную информацию в связи с пожаром в Республиканском наркологическом центре.

Как сообщает Report, в сообщении говорится: «Утром 2 марта в результате сильного ветра и короткого замыкания в здании Республиканского наркологического центра произошел пожар. На место происшествия были привлечены пожарные машины и около 10 бригад скорой медицинской помощи министерства здравоохранения.

200 человек пациентов и медицинского персонала были своевременно эвакуированы. В настоящее время эвакуированным лицам оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится на месте пожара, произошедшего в Хатаинском районе столицы.

Как сообщает Minval.az, руководители силовых структур Азербайджана проинформировали президента о происшествии, президент ознакомился с ситуацией.

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В результате пожара в Республиканском наркологическом центре в Баку погибли 24 человека.

Об этом говорится в совместном заявлении МВД, Генпрокуратуры и МЧС Азербайджана.

Отмечается, что удалось спасти 34 человека из 55, находившихся в корпусе наркологического центра во время пожара. Трое их них размещены в Республиканском токсикологическом центре.

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Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров, министр внутренних дел Рамиль Усубов, заместитель премьер-министра, председатель Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств Али Гасанов, первый заместитель генпрокурора Рустам Усубов, глава Исполнительной власти Хатаинского района Разим Мамедов прибыли на место пожара в Республиканском наркологическом центре в Хатаинском районе города Баку.

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В результате пожара, произошедшего в Республиканском наркологическом диспансере в Баку, погибли, по предварительным данным, не менее 25 человек, заявили Minval.az в Объединении судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

Точное число погибших и пострадавших выясняется.

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Пожар в Республиканском наркологическом центре в Баку локализован, сообщили Minval.az в МЧС.

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Пожар вспыхнул в пятницу, 2 марта, в Республиканском наркологическом диспансере по адресу Хатаинский р-н, Зыхское шоссе 13.

Как сообщили Minval.az в МЧС, пожар вспыхнул во 2-ом отделении больницы, где проходят лечение лежачие пациенты. Большинство больных удалось эвакуировать из горящего здания.

На месте происшествия находятся заместитель министра ЧС генерал-лейтенант Этибар Мирзоев, а также начальник Службы госпожнадзора генерал-майор Физули Асадов.

В настоящее время продолжаются интенсивные меры по тушению пожара.

Из горящего корпуса Республиканского наркологического диспансера эвакуированы более 30 пациентов. По сообщению, трое из числа пострадавших госпитализированы в больницы столицы.

В результате пожара погиб 1 человек, пострадали 3 человека, отмечает агентство АПА. Один из пострадавших Махир Алиев 1966 г.р. Он помещен в Клинический медицинский центр № 3. Трое отравившихся во время пожара были доставлены в Токсикологическое отделение Клинического медицинского центра № 1.