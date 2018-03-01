Экс-глава женералитета Карлес Пучдемон отказывается от руководства правительством Каталонии в пользу находящегося в тюрьме политика Жорди Санчеса, передает РИА «Новости».

«Возможно, Жорди больше, чем кто бы то ни было представляет ценности «Вместе за Каталонию» (коалиция, возглавляемая Пучдемоном). Это мирный человек. Это человек, несправедливо заключенный в тюрьме», — заявил Пучдемон.

По его словам, в «ближайшие дни» он соберет членов каталонского парламента на «торжественное собрание, чтобы начать новый этап и учредить Совет Республики, который поведет по пути к реальной независимости».