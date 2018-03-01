Кандидаты в президенты Владимир Жириновский и Ксения Собчак в ходе дебатов на телевидении устроили перепалку из-за родственников, передает РИА «Новости».

«Если бы остался Советский Союз, ни я, ни он (сын Жириновского Игорь Лебедев) никем бы не стали. Ну, если вы разрушили страну, это ведь вакансии и заходи, бери, все что хочешь», — сказал Жириновский.

Собчак упрекнула политика за положение Лебедева, которому, по ее мнению, Жириновский помогает в карьере.

«А вам что, не ваш покойный папа дорогу открыл, что ли, а?» — возразил Жириновский.

Телеведущая заметила, что занимается журналистикой и получает деньги за свою работу.