Спустя 25 лет жители освобожденного от оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района впервые проголосуют на своей родной земле.

В связи с организацией выборов Президента Азербайджанской Республики, назначенных на 11 апреля 2018 года, решением Центральной избирательной комиссии в селе Джоджуг Мерджанлы, внутри дислокации Джебраил-Губадлинского избирательного округа номер 120 создан избирательный участок номер 73.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в окружной избирательной комиссии избирательного округа номер 120, участок номер 73 обеспечен необходимыми техническими средствами и методическими пособиями. По участку зарегистрирован 121 избиратель. В связи с завершением очередного этапа строительно-восстановительных, созидательных работ и благоустройства в Джоджуг Мерджанлы ожидается переселение в село еще 100 семей. Если жители этого села будут переселены до выборов, то увеличится и число избирателей.

Жители села с большим воодушевлением ждут эту знаменательную дату — 11 апреля. Одним из них является Самир Мамишов. «Мы очень довольны нашим государством. Наконец, нам было суждено увидеть и эти дни. В прошлом году мы возвратились на родную землю, в родное село. Мы все еще переживаем радость этого. В нынешнем году в наше разрушенное врагом село и весна пришла рано. Повсюду запах цветущих деревьев, зеленых насаждений, цветов. Каждый занимается повседневными заботами. А в следующем месяце спустя долгие годы впервые на джебраильской земле — в Джоджуг Мерджанлы мы воспользуемся нашим правом на голосование», — сказал он.