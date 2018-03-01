Возбуждены уголовные дела в отношении трех юридических лиц, которые привлекли к работе сотрудников без заключения трудовых договоров, говорится в четверг в сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В результате расследования, проведенного Центром мониторинга трудовых отношений Госагентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям, в отношении трех юридических лиц были возбуждены уголовные дела по статьям 162-1.1 (привлечение большого количества сотрудников к осуществлению какой-либо работы без вступления в силу трудового договора) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями). После завершения следствия уголовное дело в отношении должностных лиц ООО İ.N.V было направлено в суд. Следствие по уголовным делам, возбужденным в отношении двух других лиц, находится на стадии завершения.

Всего Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было рассмотрено 18 материалов в отношении 19 юридических и трех физических лиц.

Также были приняты решения о начале административного производства в отношении 11 юридических лиц по статье 192.1 и одного юридического лица по статье 198.0.1 Административного кодекса. Собранные материалы были направлены для рассмотрения в Госслужбу трудовой инспекции при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в 12 случаях физические лица и руководители юридических лиц получили официальное предупреждение.

В настоящее время продолжается расследование в отношении пяти юридических и двух физических лиц. Во время расследования было обеспечено заключение трудовых договоров с работниками, привлеченными к работе без его заключения.