С площади Свободы в Ереване 1 марта стартовало шествие Армянского национального конгресса (АНК) и Народной партии Армении, посвященное трагическим событиям десятилетней давности. Шествие направляется к памятнику Мясникяну.

Как сообщает корреспондент Новости Армении — NEWS.am, шествие возглавляют заместители лидера АНК Арам Манукян и Левон Зурабян. Лидер АНК, первый президент Армении Левон Тер-Петросян не принимает участие в памятной акции.

Ранее об участии в шествии АНК и Народной партии Армении заявили представители оппозиционного блока «Выход».

Напомним, что 10 лет назад в центре Еревана произошли события, в ходе которых погибли 10 граждан. 18 февраля 2008 года сторонники первого президента республики Левона Тер-Петросяна собрались на площади Свободы с требованием пересмотреть итоги президентских выборов. Они 10 дней подряд проводили круглосуточные митинги на площади Свободы.

Утром 1 марта Полиция с применением силы разогнала митингующих, которые после собрались около памятника Мясникяну. В тот же день действующий тогда президент Роберт Кочарян объявил о чрезвычайном положении. Силовики применили в отношении демонстрантов огнестрельное оружие, вследствие чего погибло 10 человек, в том числе двое полицейских, еще 200 человек получили ранения разной степени тяжести.