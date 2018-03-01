Актер Максим Виторган, муж кандидата в президенты России Ксении Собчак, раскритиковал людей, жаждущих увидеть его на дебатах с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Он написал в Instagram в четверг, 1 марта, что его тошнит от этой ситуации.

«Истеричная бабушка Ж впаривает вам свои истерики уже больше 20 лет. И не моя вина, что вы покупаете билеты и в этот порнотеатр из года в год, чтобы посмотреть на уже дряблое тело этой старой уставшей примы порносцены», — отметил Виторган.

«Вам хочется, чтобы с ней у вас на глазах потрахался еще и я? Я, извините, пас. У меня на нее и не сработает ничего. Так что, вы уж сами как-то: «нюхните, вздрочните и спать»», — подчеркнул артист.

28 февраля Жириновский оскорбил Собчак во время теледебатов, назвав ее «отвратительной сукой» и «черной ******» (продажной женщиной). Она, в свою очередь, вылила на него стакан воды.

Виторган женился на Собчак в 2013 году. 45-летний актер известен по таким фильмам, как «День выборов», «День радио», «Максимальный удар» и серии «О чем говорят мужчины».