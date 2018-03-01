Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров задекларировал 6 грн доходов за 2017 год. Его декларация опубликована в Едином государственном реестре деклараций.

Речь идет о процентах, начисленных «Укргазбанком».

Согласно декларации, жена Насирова Екатерина Глимбовская в 2017 году получила доход в размере 9,147 млн грн, из них 9,091 млн – за передачу прав и обязанностей по договору об участии в Фонде финансирования строительства. Ее заработная плата в ООО «Альтис-Констракшн» за год составила 39,116 тыс. грн.

Большинство объектов имущества, которые внесены в декларацию, были куплены до 2017 года. Исключение составляют только две пары наручных часов. Согласно декларации, у Насирова в прошлом году появились часы марки Breguet, а у его жены – Rolex.

Экс-глава ГФС задекларировал $55 тыс. и 1,25 млн грн наличных средств и 200 грн на банковских счетах. У Глимбовской есть $120 тыс. и 2,1 млн грн наличных, 154,946 тыс. грн и €30 на банковских счетах и 50 млн грн залога.

Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Насирова в злоупотреблении властью и служебным положением, что повлекло ущерб на сумму около 2 млрд грн. По данным следствия, на посту руководителя ГФС он принимал решения в интересах беглого внефракционного депутата Александра Онищенко, в отношении которого расследуется производство по подозрению в махинациях с газом.