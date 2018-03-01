Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об увеличении заработной платы работников учреждений социального обеспечения.

Заработная плата работников учреждений социального обеспечения, определенная Единой Тарифной сеткой, с 1 марта 2018 года повышена на 10%.

Также Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении заработной платы лицам, работающим в учреждениях здравоохранения.

С 1 марта 2018 года установленные Единой тарифной сеткой ежемесячные должностные оклады работников учреждений здравоохранения, финансируемых из государственного бюджета, повышены в среднем на 10 процентов.