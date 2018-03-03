Промышленный дизайнер Оскар Винал разрабатывает первый в мире проект легкого сверхзвукового самолета на термоядерном реакторе.

Magnavem (от латинского «большая птица») сможет развивать скорость 1852 км/ч и за три часа довезет 500 пассажиров из Лондона в Нью-Йорк.

Удивительный самолет не будет делать выбросов углерода в атмосферу благодаря компактному термоядерному реактору. Кроме того, он сможет очень быстро подзаряжаться.

Господин Винал считает, что на создание такого летающего судна потребуется примерно 10–15 лет. Он надеется, что использование термоядерных двигателей изменит будущее авиации и откроет доступ к большому количеству энергии без ущерба для окружающей среды, сообщает «Моя планета» со ссылкой на Daily Mail.