Специалисты из Эксетерского университета (Великобритания) выяснили, что регулярные тренировки в морской воде увеличивают риск развития проблем с пищеварением и ушных заболеваний.

Эксперты изучили более шести тысяч исследований, посвященных последствиям долгого пребывания в морской воде. В метаанализ вошли 19 научных работ, в которых содержится информация о 120 тысячах человек. Данные собирались в странах с высоким доходом (США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Дания и Норвегия), наблюдения велись с 1961 года.

Исследование показало, что длительное пребывание в море связано с повышенным риском развития различных заболеваний. Вероятность развития ушных инфекций увеличивается вдвое, а жалобы на боль в ушах возникают на 77% чаще. Также такие пловцы на 29% чаще страдают от заболеваний желудочно-кишечного тракта. По мнению ученых, причина кроется в загрязнении прибрежных вод. Особенно уязвимыми считаются пожилые люди и дети, а также люди с ослабленной иммунной системой.

«Мы не хотим удерживать людей от купания в море, поскольку это дает множество преимуществ для здоровья, например улучшает физическую форму, дает ощущение благополучия и связи с природой. При этом важно, чтобы люди знали о рисках и могли принимать взвешенные решения», — говорит ведущий автор исследования Уилл Гейз (Will Gaze), слова которого приводит «Вокруг света».