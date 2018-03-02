Юэн Макгрегор остался «у разбитого корыта». Актер, который в прошлом году ушел от жены, сам оказался брошен своей любовницей. А когда он попытался вернуться к жене, получил решительный отказ. Об этом пишет издание 7Дней.

В мае прошлого года, когда роман Юэна Макгрегора с Мэри Элизабет Уинстед, его партнершей по сериалу «Фарго», только начинался, он никак не мог предвидеть такого поворота событий. Казалось, все у него складывается прекрасно. Он получил «Золотой Глобус» за свою роль в сериале. Роман с молодой красавицей Уинстед, которая на 13 лет моложе актера, развивался стремительно, так что к осени прошлого года он уже жил с Мэри в одном доме.

Правда, Ева Мавракис, жена Макгрегора, с которой он прожил 22 года, не скрывала, что она в отчаянии от крушения брака. Не меньше переживали и четыре дочери Юэна и Евы… Однако все это не остановило актера: в январе этого года он официально подал на развод. А вот того, что случилось дальше, никто не ожидал: на днях стало известно, что Уинстед ушла от Макгрегора! Как утверждают, Мэри не выдержала того, что все называли ее не иначе, как «разрушительницей домашнего очага». Да и многие друзья перестали с ней общаться.

Оставшись один, Юэн попытался вернуться к жене. Но Ева отказалась простить мужа-изменщика. Когда репортеры спросили у Мавракис, не помирилась ли она с Юэном, та ответила: «Нет, я с ним не разговариваю. И мне решительно все равно где он и чем он занимается! Что же касается нашего развода, то он остановлен не будет…»