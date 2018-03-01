На пресс-конференции олимпийцев-фигуристов, состоявшейся в Международном мультимедийном пресс-центр МИА «Россия сегодня», Алина Загитова ответила на вопрос корреспондента «Москва-Баку» где она любит отдыхать. Спортсменка призналась, что лучший отдых для нее в родном Ижевске. «Так здорово, что дети ставят меня в пример. Мне это даёт силы не останавливаться на достигнутом», — отметила она.

На приглашение Алины в Баку тренер знаменитой фигуристки, Этери Тутберидзе, напомнив про спортивную диету, с улыбкой ответила за Алину: «Там слишком вкусная кухня, — пока отменяется».