В сети обратили внимание, что в ролике, демонстрирующем возможности российского ракетного комплекса «Сармат», целью орудия оказался американский штат Флорида. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте «Лентача».

Журналист Gizmodo Мэтт Новак также изучил видеоролики с демонстрацией возможностей российского оружия. На одном из них разделяющиеся боеголовки падают на местность, которая очень напоминает Флориду.

Putin nukes Florida in new animated video showing Russia’s futuristic weapons https://t.co/1QEpiZys9U pic.twitter.com/6tnRW5zokL — Matt Novak (@paleofuture) 1 марта 2018 г.

Кадры испытаний ракетного комплекса «Сармат» были показаны в ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. «Никакие, даже перспективные системы ПРО не помеха для российского ракетного комплекса «Сармат»», — подчеркнул Путин.