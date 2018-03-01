Сегодня утром в Гарадагском районе Баку произошло извержение грязевого вулкана Торагай.

Как сообщила АПА руководитель пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Ирада Ибрагимова, вокруг грязевого вулкана нет населенных пунктов.

В настоящее время специалисты МЭПР изучают вулкан и его результаты, а также проводят соответствующий мониторинг.

Грязевой вулкан Торагай входит в группу грязевых вулканов, расположенных в Баку и Абшеронском полуострове и находится на территории Государственного Природного Заповедника. До сегодняшнего дня вулкан извергался 10 раз. Последний раз извержение вулкана было зарегистрировано в 1988 году.