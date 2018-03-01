Евросоюз запустит санкционную процедуру против Польши за скандальную судебную реформу, нарушающую «европейские принципы».

Решающее слово в этом вопросе сказал Европарламент (ЕП), большинство депутатов которого на сессии в Брюсселе поддержали решение Еврокомиссии, отмечает Росбалт.

Теперь Польша может стать первой страной в истории Евросоюза, которая лишится права голоса в Совете ЕС.

Теперь документ отправится на голосование в Евросовет.

Причиной данной процедуры стала польская судебная реформа, которая, по мнению евродепутатов, ставит судебную систему страны под контроль властей.