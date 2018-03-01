За январь-февраль 2018 года совокупное состояние 27 российских миллиардеров выросло на 11,4 млрд долларов, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Самым богатым в России по версии BBI остается главный акционер «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние – 19,9 млрд долларов – выросло на 239 млн долларов, передает РИА «Новости».

На втором месте президент «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием в 19,6 млрд долларов. С начала года он разбогател на 613 млн долларов.

На третьем месте оказался глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием в 18,9 млрд долларов, которое за два месяцы увеличилось на 924 млн долларов.

Глава «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием в 17,6 млрд доларов занял четвертую позицию. Он разбогател за два месяца на 948 млн долларов.

Состояние председателя совета директоров и основного владельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга оценивается в 16,7 млрд долларов. В январе-феврале он стал богаче на 438 млн долларов.

Основатель USM Holdings Алишер Усманов имеет состояние 15,5 млрд долларов. За два первых месяца 2018 года оно выросло на 1,01 млрд долларов.

Владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко разбогател на 1,05 млрд долларов. Его состояние оценивается в 14,9 млрд доларов.

Также в десятку богатейших россиян вошли Вагит Алекперов (капитал – 14,5 млрд долларов, прирост 1,96 млрд долларов), Михаил Фридман (его состояние в 13,9 млрд долларов стало в отличие от других меньше на 474 млн долларов) и Роман Абрамович (состояние – 135 млрд долларов выросло на 993 млн долларов).

На последнем, 27 месте, среди российских миллиардеров оказался гендиректор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын. Его состояние оценивается в 4,43 млрд долларов, которое с начала года выросло на 78,4 млн долларов.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых имеют доли миллиардеры. По некоторым компаниям расчет проводился исходя из соотношения капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.