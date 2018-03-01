Стала известна ситуация на оползневых участках в Азербайджане.

Как сообщил АПА руководитель экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки МЭПР Азиз Гаралов, на оползневых участках Кижебе и Микки в Астаре наблюдается относительная активность.

По его словам, на 17-19 км дороги Лянкяран-Лерик под воздействием атмосферных осадков в некоторых местах вдоль дороги зафиксированы обрушения, образовались оползневые участки: «На 27-29 км Лянкяран-Лерик под воздействием атмосферных осадков также наблюдается новые локальные оползни и обрушения. На оползневом участке Гегиран в Лянкяране под воздействием атмосферных осадков наблюдается относительная активность, местами образовались новые оползневые участки. На 12 км автодороги Тюкявилля-Дирьян-Гегиран в Лянкяране произошел оползень. Ширина участка составляет 80-90 м, длина – 100-120 м, высота склона – 0,5-2,2 м. 100 метров дороги полностью разрушено. На 13-15, 7-16-24-26 км дороги Масаллы-Ярдымлы активизировались оползневые участки. На 17 км автодороги Джалилабад-Дженган параметры оползневого участка изменились под воздействием атмосферных осадков».