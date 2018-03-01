«К сожалению международное сообщество годами с молчанием следит за грубым нарушением прав более 1 млн беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана. В связи с этим я свои замечания хотел бы донести до международной общественности, цитируя известного писателя: «Если видишь несправедливость, то не можешь не замечать ее, и если видишь несправедливость и ничего не говоришь, то это молчание – такое же политическое деяние, как и разговор об этой несправедливости». Мы призываем все страны не молчать перед лицом несправедливости, с которой столкнулись беженцы и вынужденные переселенцы Азербайджана, и поддержать восстановление их прав».

Как сообщает Report, об этом заявил первый секретарь постоянного представительства при международных организациях в Женеве Ялчын Рафиев.

Я.Рафиев воспользовался правом ответа на выступление главы МИД Армении Эдварда Налбалдяна в сегменте высокого уровня Совета по правам человека ООН и заявил: «Таким образом, азербайджанская сторона хочет воспользоваться правом высказаться в ответ на вчерашнее выступление главы МИД Армении Эдварда Налбандяна в сегменте высокого уровня Совета по правам человека ООН.

С самого начала сегмента высокого уровня мы наблюдаем, как высокопоставленные представители различных стран с охотой рассказывают о достижениях в сфере защиты прав человека в их странах. Министр иностранных дел Армении же большую часть своего вчерашнего выступления вместо своей страны посвятил Азербайджану. Отсюда можно сделать вывод, что армянский министр не нашел ничего нового по поощрению и защите прав человека в своей стране, о чем можно было бы поделиться с Советом. Вместо этого он посвятил свое выступление отрицанию неопровержимых доказательств в связи с оккупированными азербайджанскими территориями, отрицанию преступлений против человечности, совершенных в Ходжалы, и неуместным обвинениям в связи с трагическими событиями, имевшими место до обретения Азербайджаном независимости, а также нападкам на мою страну».