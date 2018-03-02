Профессор факультета компьютерных наук Университета Колорадо (США) Аарон Клаузет представил в журнале Science Advances результаты своей работы над компьютерной моделью, которая предсказывает предельный срок начала Третьей мировой войны, исходя из анализа всех прошлых войн за период с 1823 (французская интервенция в Испании) до 2003 года (вторжение США и их союзников в Ирак).

«Клаузет считает, что силы зла пока копят силы для нового грандиозного душегубства. По его выкладкам максимальный разрыв между Второй и Третьей мировой войной может составлять 205 лет», — разобрались в трудах ученого в «Комсомольской правде».

Если же человечество протянет без Третьей мировой больше этого срока, значит, математическая модель конфликтов не верна в том смысле, что люди сумели достичь пресловутого «нового мышления», пророком которого считал себя первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, и запретили себе пытаться решать проблемы массовыми убийствами, считает Аарон Клаузет.

Сбудутся его прогнозы или нет, профессор может и не узнать, так как прожить еще 130 лет у него, скорее всего, не получится. Однако, судя по международной панораме, третья мировая может начаться и на его веку.