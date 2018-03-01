Повторные торги по продаже имущества ООО «Руслайн 2000» (одна из структур бизнесмена Тельмана Исмаилова) за 1,8 млрд рублей признаны несостоявшимися, следует из аукционной документации, опубликованной на сайте «Новые информационные системы».

Согласно материалам, на участие в торгах не было подано ни одной заявки.

На продажу единым лотом выставлялся многофункциональный комплекс общей площадью 20, 942 тыс. кв. м, находящийся по адресу г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71А. Помимо этого, продаже подлежали несколько рождественских панно «Снежинка», оборудование (принтеры, двери, охранные системы), и даже шестиметровая ель и другое имущество, находящееся в залоге у БМ-Банка.

Изначально активы планировалось продать еще в декабре 2017 года за 2 млрд рублей. Однако тогда на участие в торгах также не было подано ни одной заявки.

Сейчас активы единым лотом снова выставлены на продажу за 1,8 млрд рублей.

Напомним, что в декабре совет директоров Банка Москвы перевел под свой контроль крупнейшие активы бизнесмена – ООО «Бизнес клуб «ТРОПИКАНО», ООО «ПРАГА- АСТ» (владеет рестораном «Прага») и ООО «РУСЛАЙН 2000». Согласно данным картотеки арбитражного суда, в отношении этих компаний поданы иски о банкротстве.

Напомним также, что в декабре 2015 года арбитражный суд Московской области по заявлению Бориса Зубкова признал Тельмана Исмаилова банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Позже, в марте 2016 года, апелляция отменила это решение. Суд посчитал недоказанным факт передачи господином Зубковым 15 млн рублей господину Исмаилову и, собственно, саму причину возникновения задолженности.

Впрочем, позже бизнесмен снова был признан банкротом.

Сейчас несколько структур бизнесмена находятся в банкротстве.

Предприниматель Тельман Исмаилов входил в рейтинг богатейших бизнесменов России. В 2009 году он столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности своего главного актива – Черкизовского рынка, крупнейшего в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.