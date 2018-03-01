В Турции ведутся работы по продвижению туризма благодаря турецким сериалам и художественным фильмам, которые стремительно завоевывают популярность за рубежом.

Качество услуг, огромный потенциал, культурное наследие, природа, кухня — все это в какой-то степени находит отражение в турецких сериалах и фильмах, привлекая внимание иностранных туристов.

Как сообщает агентство «Анадолу», Министерство культуры и туризма Турции в сотрудничестве с рядом ведомств намерено повысить экспорт отечественных сериалов, художественных, документальных и анимационных фильмов, а также книг и печатных изданий. Для этого будет проделана работа, направленная на повышение качества продукции сферы культуры в соответствии со спросом на международных рынках. Кроме того, турецким телеканалам предложат инвестировать в производство сериалов, как это делает британская BBC.

Также в процессе съемок фильмов и сериалов основное внимание будет уделяться природным и культурным богатствам Турции, использоваться эпизоды из повседневной жизни турецких городов, продвигаться отечественная продукция и услуги.

Таким образом планируется привлечь внимание к туристическим местам Турции и увеличить поток туристов.

Съемки фильмов и сериалов будут проводиться в интересных местах, а сценарии – ориентированы на зарубежные рынки.

Министерство культуры и туризма также планирует создать механизм, благодаря которому зарубежные кинорежиссеры, планирующие съемки в Турции, смогут оформить все необходимые документы в упрощенном порядке.