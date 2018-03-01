Растущая военная мощь России никому не угрожает и является гарантией мира на нашей планете, заявил президент страны Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, передает RT.

«Растущая военная мощь России никому не угрожает. У нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных и тем более агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Россия не собирается ничего ни у кого отнимать, угрожая оружием.

«Считаю необходимым подчеркнуть: растущая военная мощь России — это надёжная гарантия мира на нашей планете, поскольку эта мощь сохраняет и будет сохранять стратегическое равновесие и баланс сил в мире, что, как известно, было и остаётся одним из важнейших факторов международной безопасности после Второй мировой войны и до наших дней», — отметил Путин.