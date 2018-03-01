В редакцию сайта Minval.az пришло письмо от бизнесмена Агамалиева В.С., который жалуется на приостановку работы карго-компаний из России и Турции.

«Те компании, которые работают на данный момент, осуществляют только функции перевозчиков. Не только я один, но и многие мои знакомые говорят, что их товар возвращают обратно. Если же речь заходит о растаможке, то вежливо просят явиться на таможню лично. Это очень странно, потому что те, кто пользовался услугами карго, платили только за объем и вес товара», — отмечает он.

По словам Агамалиева, причина, скорее всего, кроется в том, что руководство налоговой всерьез взялось за «прозрачность» с целью полностью обелить бизнес. Но в таком случае бизнесменам придется резко повысить цены. А это, в свою очередь, скажется на падении покупательской способности.

Издание Minval.az обратилось за комментариями к экономическому эксперту Натигу Джафарлы, и, согласно его мнению, с одной стороны, конечно, хорошо, что налоговые и таможенные службы переходят на прозрачную белую бухгалтерию, ибо давно надо было перейти на официальный уровень. Но с другой стороны, этот ход повышает издержки бизнеса.

— Повышается плата за растаможку, за налоговые поступления, за транзит и транспортировку. Бизнесмен не может все это оплачивать из своего кармана. В конечном итоге, за повышение налогов, таможенных пошлин платит конечный потребитель. И поэтому сейчас, с одной стороны, идет процесс становления перехода на прозрачную систему и в таможне, и в налоговых органах, с другой стороны, это рушит старые схемы.

Что происходило раньше? Бизнесмен, который привозил в Азербайджан товары в количестве, скажем, 10-ти штук (я буду говорить о мелких партиях, чтобы читателям было более понятно), из них один или 2-3 проходили таможню по белой бухгалтерии, насчет остальных 7-ми штук «договаривались». Это было удобно с одной стороны, потому что официальная плата за весь объем товаров была намного выше, чем неофициальная. Сейчас, когда платят уже официально за все товары, получается, что платят больше, чем раньше. Это накладывает дополнительные издержки и в результате отражается на сбыточной цене. Государство с одной стороны хочет перейти полностью на систему прозрачной «белой» бухгалтерии, и это приветствуется. Но, с другой стороны, изначально надо было думать о потребителях и уменьшить некоторые таможенные пошлины. Должны были заранее знать, что переход на новую систему приведет к повышению цен на многие товары и услуги, и поэтому изначально надо было намного снизить таможенные пошлины по определенным группам товаров, которые в Азербайджане вообще не производятся. Нужность таможенных пошлин состоит именно в том, чтобы сберечь внутренний рынок. И если на внутреннем рынке нет производства определенных товаров, тогда нет смысла, нет логики и главное – нет нужды в таких больших таможенных пошлинах, существующих в Азербайджане.

По некоторым товарам 15% таможенная пошлина – 18% НДС. Но из-за того, что сначала считается таможенная пошлина, и потом уже НДС – от общей суммы с таможенной пошлиной, то получается около 36%. И поэтому когда официально платишь и за растаможку, и НДС, автоматически это накладывается на себестоимость товара.

— Какой Вы видите выход из ситуации? Понижение налогов или отмена НДС?

— Надо исходить из исторического опыта и экономической логики. Во многих странах, в которых отсутствует внутреннее производство определенной группы товаров, существует нулевая ставка по таможенным пошлинам. Допустим, в нашей стране нет производства лекарства, это очень важная и волнующая всех проблема, особенно если учесть, что больше всего пользуются услугами аптек пенсионеры, а пенсии у нас в стране очень низкие, на лекарства просто нет смысла держать таможенную пошлину на уровне 15%. Надо убрать полностью. Можно привести в качестве примера электротехнику, которая в нашей стране не производится. Зачем большие таможенные пошлины на нее накладываются – тоже неизвестно. Есть продукты питания, которые не производятся в Азербайджане – особенно детское питание, которое можно тоже полностью освободить от таможенных пошлин. То есть надо подойти к этому вопросу логически: на те товары, которые производятся внутри страны, нужно определять таможенную пошлину, чтобы сберечь внутреннего производителя, а по тем товарам, которые в стране вообще не производятся, правительство должно принять волевое решение обнуления таможенной пошлины.

Что касается налогов, то есть на самом деле очень много вопросов, потому что наше налоговое законодательство – одно из самых сложных в мире, и в законодательстве этом множество статей. Нужно упрощать статьи, упрощать налоговый процесс. А насчет НДС надо предпринять некоторую гибкую политику: нельзя ставку НДС держать на одном и том же уровне – на уровне 18% — по всему сегменту товаров. Те товары и те услуги, которые в Азербайджане пользуются спросом, а внутренне производство не удовлетворяет потребности населения, нужно снизить НДС, а на те товары, которые во множестве производятся внутри страны, можно оставить 18% НДС. К сожалению, в нашей стране одинаковый подход ко всему, и поэтому получается, что товары, которые не производятся внутри страны, облагаются и таможенными пошлинами, и большими налогами. А пострадает это этой неразберихи среднестатистический потребитель.

Яна Мадатова

Minval.az