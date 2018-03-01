Белоруссия не будет терпеть запрет России на ввоз белорусского молока и ответит на этот шаг.

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с вице-премьером страны Михаилом Русым, передает БЕЛТА.

«Меня спецслужбы информируют, что завезли из Новой Зеландии или откуда-то сухое молоко — появились излишки, и они начинают нас придерживать, пока реализуют то молоко по высоким ценам. Поэтому им не нравится дешевое молоко», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссия и дальше будет продавать свое молоко в Россию по низким ценам. «Мы им отдадим свое молоко по той цене, которую считаем нужной, а они пусть россиянам увеличивают цену, если там уже русские люди, москвичи или питерцы, объелись новозеландским молоком. Поэтому меня интересует, как решается этот вопрос», — сказал белорусский президент.

Россельхознадзор 26 февраля объявил о запрете белорусской молочной продукции. Впоследствии дата запрета была перенесена на 6 марта. В качестве причины была названа небезопасность продукции для потребителя.