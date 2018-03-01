Названа статистика заключенных в прошлом году в Баку браков и разводов.

Как сообщили Report в Управлении статистики г. Баку, в 2017 году районными (городскими) отделами регистрации министерства юстиции Азербайджана зарегистрировано 15 426 браков и 4 906 разводов.

На каждые 1 000 человек приходится 6,8 браков и 2,2 развода.

Кроме того, в прошлом году соответствующими структурами Государственной миграционной службы и министерства внутренних дел зарегистрировано 5 012 человек, приехавших в Баку, и 5 677 покинувших город лиц.