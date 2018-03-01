Главной угрозой и врагом для России является отставание, заявил президент страны Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, сообщает Lenta.ru.

«Если не переломим ситуацию, то оно [отставание] будет неизбежно усиливаться. Это как тяжелая хроническая болезнь, что неутомимо шаг за шагом подтачивает и разрушает организм изнутри», — сказал Путин.

По его словам, нужно обеспечить такую созидательную мощь, такую динамику развития, чтобы никакие преграды не помешали уверенно, самостоятельно идти вперед. «Мы сами должны и будем определять свое будущее», — констатировал он.